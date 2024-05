The Last Of Us: íme, az első képek a második évadból

A The Last Of Us 2. évada csak 2025-ben debütál, de az HBO adott egy kis ízelítőt a rajongóknak. A Warner Bros. Discovery szerdai Upfront prezentációján megjelentek az első képek a második évadból, melyeken Pedro Pascal Joel és Bella Ramsey Ellie szerepében látható.

Fotókat tettek közzé a The Last of Us 2. évadából

Forrás: FilmMagic for HBO

Íme, a The Last Of Us 2. évadának fotói

A képek nem sokat árulnak el a cselekményről, bár ez várható volt, hiszen a The Last Of Us 2. évad forgatása csak nemrég kezdődött. Egyelőre még kevés részlet ismert arról, hogy milyen fordulatokat tartogat majd. A Pedro Pascalt ábrázoló fotón Joel kint áll az éjszakában, és beszélget valakivel, aki háttal áll a kamerának. A következő képen úgy tűnik, mintha nappal lenne, bár Ellie egy épületben lopakodik, fegyverrel a kezében. A képek azt sejetetik, hogy izgalmakból ezúttal sem lesz hiány.