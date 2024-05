Tompos Kátya halála megrázta az egész országot: így búcsúznak tőle a pályatársak

Kátya! Te Szép lány, te angyalka voltál, s lettél. Szeretnék veled még énekelni, úgyhogy majd ha nekem is eljön az időm, keresni foglak. Addig is evezek a magányos csónakban, az élet vizén és igyekszem nélküled, a tehetséged, a melengető szép személyiséged nélkül élni tovább. Itt nem lesz könnyű ez, de neked könnyed, finom átjutásért imádkozom a fényeken túlra, az örökre szépekhez... Keresd meg a Julikát is, kezdjétek el alapítani a zenekart, nemsokára jövök...