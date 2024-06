Ezért ne viselj fekete zoknit a repülőn - figyelmeztet a légiutas-kísérő

Miközben a nyaralásra a legextravagánsabb, legszexibb ruháinkat pakoljuk a bőröndbe, a repülőúton több okból is érdemes kényelmes ruházatot viselni. A biztonsági ellenőrzés és a folyamatos ülés miatt érdemes olyan ruházatot választani a repülőútra, ami praktikus, könnyen le- felvehető, nem szorít, nem nyom sehol. Illetve érdemes a légiutas-kísérő tanácsát is megfogadni, aki szerint fekete zoknit semmiképpen se viseljünk a repülőgépen.

Fekete zoknit soha ne viselj a repülőn - figyelmeztet a légiutas-kísérő

Forrás: Shutterstock

Tiltólistás a fekete zokni a repülőn

Kris Major, aki 25 éve dolgozik légiutas-kísérőként azt tanácsolja az utasoknak, hogy kerüljék a fekete zokni viselését a repülőkön, mindezt biztonsági okokból javasolja.

Az éjszakai repülőjáratokon különösen, ha kitolod a lábad az ülés alól és fekete zoknit viselsz, nehezen észrevehető számunkra, aminek következtében akár el is eshetünk, csúszhatunk benne

- magyarázta.

A leggusztustalanabb dolog, amit a repülőn tesznek az utasok

Egy 8-12 órás repülőút minden utast megvisel, sokak még a legelemibb szabályokat sem tartják be. Egy coloradói légiutas-kísérő gyakran tesz fel videót a TikTokra a munkájáról, a legtöbben azonban talán azokat a felvételeket nézték és osztották meg, valamint kommentálták, ahol az utasok legbosszantóbb és legundorítóbb szokásairól beszél. A legjobban az idegesíti fel, akik nem mosnak kezet a vécéhasználat után, de ugyanúgy kiakad azon is, ha egy utas mezítláb megy a mosdóba, sőt, van, aki ott vágja le a körmét is.

A légiutas-kísérő elárulta, hogy a legszigorúbb tiltások ellenére még mindig vannak, akik a mellékhelyiségben rágyújtanak, pedig ezért büntetés is jár, sokan pedig alkoholt próbálnak felcsempészni a fedélzetre, hogy ott ne kelljen pénzt adniuk érte.

Előfordul olyan is, hogy valaki az ülés hátsó zsebébe teszi a piszkos pelenkát, sokan pedig nem képsek megfékezni a gyerekeiket. Idegesítő szokásként említi azt, hogy sokan fülhallgató nélkül néznek filmet vagy hallgatnak zenét, ami nyilvánvalóan nagyon sokakat zavar.