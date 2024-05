A leggusztustalanabb dolog, amit a repülőn tesznek az utasok - a légiutas-kísérő kitálal

A coloradói légiutas-kísérő gyakran tesz fel videót a TikTokra a munkájáról, a legtöbben azonban talán azokat a felvételeket nézték és osztották meg, valamint kommentálták, ahol az utasok legbosszantóbb és legundorítóbb szokásairól beszél.

A legjobban az idegesíti fel, akik nem mosnak kezet a vécéhasználat után, de ugyanúgy kiakad azon is, ha egy utas mezítláb megy a mosdóba, sőt, van, aki ott vágja le a körmét is. A légiutas-kísérő elárulta, hogy a legszigorúbb tiltások ellenére még mindig vannak, akik a mellékhelyiségben rágyújtanak, pedig ezért büntetés is jár, sokan pedig alkoholt próbálnak felcsempészni a fedélzetre, hogy ott ne kelljen pénzt adniuk érte. Előfordul olyan is, hogy valaki az ülés hátsó zsebébe teszi a piszkos pelenkát, sokan pedig nem képsek megfékezni a gyerekeiket. Idegesítő szokásként említi azt, hogy sokan fülhallgató nélkül néznek filmet vagy hallgatnak zenét, ami nyilvánvalóan nagyon sokakat zavar.

A TikTok-vidókhoz záporoznak a hozzászólások, sokan el sem akarják hinni, hogy létezik, aki a repülőn pedikűrözi a lábát, de egy kommentelő például arról számolt be, hogy látott már a másik ülésen körmöt vágó férfit és olyan nőt, aki utazás közben borotválta a lábát.