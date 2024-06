Forgóajtóba szorult a plus size modell a reptéren: senki nem sietett a segítségére

Megdöbbentő esetről számolt be a TikTokon egy 27 éves plus size modell, aki a chicagói O’Hare repülőtéren beszorult egy forgóajtóba, és a reptéri személyzet alig akart neki segíteni.

Forgóajtóba szorult egy plus size modell a chicagói reptéren

Forrás: Shutterstock

A plus size modell általában nem használ kerekesszéket

Jae’lynn Chaney videójában kifejtette, hogy általában nem szokott a reptereken kerekesszékeket használni, de a chicagói O’Hare repülőtér az ország egyik legforgalmasabb reptere, így úgy döntött, hogy igénybe veszi ezt a szolgáltatást, hogy könnyebben eljuthasson a poggyászkiadóhoz. Út közben egy forgóajtón is át kellett mennie, ahol meg is nyomta a gombot, amely a mozgássérültek számára lelassítja az ajtót, de amint beléptek, beragadtak. A plus size modell nem bírja a bezártságot, bepánikolt, és jelzett a személyzetnek, hogy segítsenek, de állítása szerint csak bámulták őt, de nem mentek oda. felvételen nem látható ezzel kapcsolatos bizonyíték. A fiatal lány története megosztotta a kommentelőket, sokan támadták a lányt amiatt, hogy miért használ kerekesszéket, ha nem mozgássérült. Akadtak azonban olyanok is, akik felháborítónak találták, hogy a személyzet nem ment rögtön segíteni.

