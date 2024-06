Mint a Bridgertonban: 5 álomszerű kastély hazánkban

Bővebb információ: www.eszterhaza.hu

Kövekbe zárt fantázia

A Bory-várat Bory Jenő szobrászművész és építészmérnök saját tervei alapján építette, 40 nyáron keresztül. Az elkészült épülettel a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak állított emléket. Leginkább egyedül, a két kezére támaszkodva épített, alkalmazkodva a terepviszonyokhoz. Konkrét mérnöki rajzok helyett leginkább a fantázia inspirálta. A vár a művész elképzelését eleveníti meg, valódi műalkotásként emelkedve a magasba.

Belépő ára: felnőtteknek 3000 Ft, diákoknak/nyugdíjasoknak 2000 Ft.

Dél-Alföld ékessége

A Szabadkígyóson található Wenckheim-kastély hazánk egyik legcsodálatosabb épülete. Az impozáns kastély főépületét reneszánsz hatású terasz és tornyok gazdagítják. A rezidenciában a kor legmodernebb vívmányait is használták. A vizet egy gőzgép pumpálta fel a toronyba, ahonnan vasból készült csővezetékbe került. Így a kastély szobáit, az istállót és a parkot is ellátták vízzel. Ha arra járunk, a festői kertben is megéri sétálni, ahol egy valódi mesében érezhetjük magunkat.

Belépő ára: felnőtteknek 3500 Ft, 6-26 éves korig (nappali tagozatos diákigazolvánnyal) és 62 év felett: 1750 Ft.

