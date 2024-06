A világ összes országában járt a férfi: elárulta, szerinte melyik a legjobb

Nem sokan mondhatják el magukról azt, amit Drew Binsky igen: a világ összes országát meglátogatta. Az utazási vlogger most leárulta, melyik a legjobb ország.

Drew Binsky elárulta, melyik a legjobb ország

Drew Binsky olyan ember, akire sokan irigykedhetnek, ugyanis az ideje legnagyobb részét utazással tölti. Mostanra már a világ összes országában járt, és bár mindegyiknek megvan a maga szépsége, mégis ki tudta választani azt az egyet, ami szerinte a legjobb hely. "Megvan benne minden, amire csak vágyhatsz" - mondta a férfi, aki szerint a Fülöp-szigetek foglalja el az országok listájának első helyét. Tapasztalatai alapján az ott élő emberek a legkedvesebbek az egész világon, ráadásul lenyűgöző és megunhatatlan a környezet. Ezeken kívül az árak nem csillagászatiak, de az emberek laza életstílusát is nagyra értékeli és persze az ízletes ételeiket.

Ez a véleménye Magyarországról

Többször is megfordult az utazási blogger hazánkban, természetesen Budapesten. Az alábbi videójából kiderül, hogy több dolog miatt is nagyon szerti a várost, és az országot, kedveli a finom ételeket, a gyönyörű épületeket, de a kiemeli a nyelvet, a metróhálózatot és a romkocsmákat is.