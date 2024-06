Lucy Letby, a csecsemőgyilkos történetéből készítene sorozatot a népszerű író

A 33 éves Lucy Letbyt gyilkos nővérként ismerhette meg a világ. Az ápolónőt 7 újszülött meggyilkolása és további 6 gyermek ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt tölti életfogytig tartó börtönbüntetését. Brutális története megihlette a népszerű írót, Jed Mercuriot, aki drámasorozatban mutatná be a csecsemőgyilkos életét.

Lucy Letby történetéből sorozat készül

Lucy Letby története

Az egykori nővért tavaly augusztusban ítélték életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. A róla készülő sorozat célja, hogy felhívja erre a megdöbbentő történetre a figyelmet és feltárja, hogyan sikerülhetett ennyi ideig titokban tartani ezeket a szörnyűségeket. Mercurio a drámát két A-listás színésznővel képzeli el, Sophie Turner és Jodie Comer személyében.

Egy ismert nevet megszerezni Letby szerepére segítene a sorozatnak abban, hogy megkapja a megérdemelt figyelmet, de ez nem egy könnyű szerep

A csecsemőgyilkos ápolónő nem nyugszik: kiderült, mire készül

A 34 éves Letby nem sokkal a 2023 augusztusi tárgyalásának befejezése után kérte, hogy fellebbezhessen az ítélet ellen, de a bíróság nem adott erre engedélyt. Most három magas rangú bírótól kérte, hogy egy, a londoni fellebbviteli bíróságon tartott újabb tárgyaláson engedélyezzék számára ezt. A The Guardian szerint Letby hétfőn videóhíváson keresztül jelent meg a meghallgatáson Victoria Sharp, Justice Holroyde és Justice Lambert bírák előtt. A volt ápolónő négy fellebbezési jogalapra hivatkozva adta be a kérelmét, és elmondta azt is, hogy szerinte a korábbi tárgyalásán a bíró tévesen utasította el a jogi csapat által benyújtott kérelmeket. Mindettől függetlenül azonban június 10-én megkezdődik Letby újabb tárgyalása a manchesteri koronabíróságon, egy gyilkossági kísérlet újratárgyalására kerül sor. Mivel fennáll az esküdtek befolyásolásának veszélye, a média egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a mostani fellebbviteli tárgyalás részleteit.