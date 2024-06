26 éve, nyom nélkül tűnt el egy lány — Mesterséges intelligencia segíthet megtalálni

Amy Lynn Bradley egy karibi luxushajóúton vett részt a családjával, Puerto Ricoból Curaçaoba tartottak. A Rhapsody of the Seas nevű óceánjáró március 21-én indult, három nappal később pedig megtörtént a szörnyűség. Amy és a bátyja, Brad a hajó diszkójába ment, hajnali fél négyig táncoltak, majd visszatértek közös kabinjukba. Beszélgettek egy kicsit, majd elaludtak. Reggel fél hatkor az édesapjuk rá akart nézni a gyerekekre. Amy a család kabinjának erkélyén aludt egy nyugágyban, fél órával később azonban már nem volt sehol. Most a mesterséges intelligencia segíthet megtalálni.

Az eltűnt Amyről ez az utolsó kép - Mesterséges intelligencia segítséével találnák meg

Forrás: https://www.fbi.gov/wanted/kidnap/amy-lynn-bradley

Hátborzongató fotókat kaptak a szülők

Átkutatták a hajó minden centijét, és négy napig keresték a vízben is. Amy azóta sem került elő. A rendőrség úgy gondolja, a lány a vízbe esett, és megfulladt. A szülei szerint azonban ez kizárt, Amy ugyanis kiváló úszó volt. Később több szentanú is jelentette, hogy látták a lányt Curaçao szigetén. 1999-ben is érkezett egy ilyen bejelentés a hatóságokhoz. Akkor egy katona azt állította, hogy egy bordélyban találkozott Amyvel, aki segítséget kért tőle. Hét évvel a lány eltűnése után a szülők borzalmas fotókat kaptak - ezek alapján úgy tűnt, hogy Amyt valahol prostitúcióra kényszerítik.

Mesterséges intelligencia segítségét kérték

Amy szülei nem adják fel a reményt, nemrégiben ismét hatalmas összeget ajánlottak fel annak, aki a nyomra vezeti őket. A mesterséges intelligencia segítségét kérték abban, hogy alkosson képeket arról, hogyan nézhet ki Amy most, 50 évesen.