Kukkol a szomszédod? – Ezekkel a növényekkel védekezhetsz ellene

10. Ápol és eltakar

A borostyán kúszónövény, hatalmas területeket képes benőni. A legtovább elélő növények közé tartoznak, akár 300 évig is képesek szolgálni a kertet. A díszítő tulajdonságát mindenki ismeri, azonban azt már sokkal kevesebben tudják, hogy gyógyító hatása is van. Számos hatóanyag van benne, gombaölő, bőrpuhító és zsírbontó.

11. Látványos bogyótermés

A tűztövis az egyik legkedveltebb cserjefélékhez tartozik. Élénk piros bogyói remekül díszítik a kertet és egy kis színt csempésznek a zöld tájba. A madarak is imádják ezeket a csábító finomságokat, így aki egy madárbarát kertet szeretne, ezzel a növénnyel oda tudja csalogatni a dalos állatokat. A tűztövis ellenáll mindennek, nagyon nehezen pusztul el. Metszésénél vigyázzunk, mert tüskéi szúrnak.

A tűztövis az egyik legkedveltebb cserjefélékhez tartozik

Forrás: Shutterstock

12. Kastélyos hangulat

Az örökzöld puszpáng már évszázadokkal ezelőtt is szeretett növény volt. A kastélyok udvaraiban használták díszítésnek és határolónak. Rengeteg módon lehet felhasználni: nevelhetjük sövénynek, bokornak vagy akár dézsás növénynek. A puszpángok is a könnyű gondozású cserjefélék közé tartozik, bátran ajánlják kezdő kertészeknek is.

13. Akár a városban is

A Júlia-borbolya Kínában őshonos növény, de a magyar éghajlatot is kitűnően bírja. A kifejlett egyed a 3 métert is eléri. A nyári, meleg időszakban jól tűri a szárazságot, viszont az árnyékosabb helyeket szereti. A legtöbb cserjével ellentétebe a borbolya a városi környezetet is kibírja. Termése sárga hajtásokkal indul, majd ebből kékes bogyók fejlődnek.