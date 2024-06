TikTok-trendek 2024: milliók követik, te ismered őket?

1. Kreatív sminkes videók (#makeuptranition)

Ezekben a videókban profi sminkesek zenére, vagy egy filmből kivett szövegrészletre sminkelik magukat. Ezeknek a sminkes videóknak elsődlegesen nem az a célja, hogy lépésről lépésre bemutassák a sminkelés folyamatát, inkább a szórakoztatás, a meghökkentés, a páratlan kreativitás és hihetetlen átalakulás jellemzi őket.

2. ASMR cooking

Az ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) tartalmak a TikTokon is egyre népszerűbbek. Speciális hangokat és vizuális ingereket használnak fel arra, hogy kellemes, relaxáló érzést váltsanak ki. Ezek a videók általában 1 percnél rövidebbek, és különböző módon próbálják elérni az ASMR hatást, például: hangok és suttogások (eső csepegés), simogatás és érintés, mikrofonra való halk kopogtatás, stb... A gasztro tartalmú Tiktok videóknál is nagyon megy most ez a vonal. Az ASMR hatásokat kombináló főzős videókban a hangok és vizuális ingerek fokozzák a nézők érzékelését és élményét. Vannak azonban, akiket kifejezetten idegesítenek ezek a videók. Te melyik csoportba tartozol?

3. BookTok, mert olvasni még mindig menő! (#booktok)

Egy könyvekkel kapcsolatos trend, ahol a felhasználók könyvajánlókat, olvasási kihívásokat és könyvrecenziókat osztanak meg rövid videókon keresztül. Inspirációt keresel, hogy mit olvass a nyáron? Akkor érdemes átpörgetned ezeket a videókat, hogy felfedezz új szerzőket, friss megjelenésű könyveket, vagy csak ha szívesen csatlakoznál lelkes könyvszerető közösségekhez.