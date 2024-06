TikTok-videó: milliók döbbentek rá, egész életükben rosszul nyitották ki a gumicukrot

A gumicukrot valaki vagy nagyon szereti vagy ki nem állhatja, de az is igaz, hogy aki egyszer kinyit egy zacskót, annak tartalmából perceken belül semmi nem marad. Ettől függetlenül nem árt tudni, hogy ha mégsem falod be az egészet, vissza is zárhatod: persze, csak akkor, ha megfelelően nyitod ki, ahogy egy TikTok-videóban meg is mutatják.

TikTok-videó készült a gumicukor helyes felbontásáról

Forrás: Unsplash

TikTok-videóból derült ki a megfelelő módszer

Hogy mi a megfelelő? Nos, ahogy az alábbi TikTok-videó is mutatja, a zacskó tetején van az a kis lyuk, amin keresztül a rúdra akasztják a szupermarketben a cukrot. Alatta van egy kis fül, amit ha függőlegesen lehúzol, vékony csíkban - de pont annyira, hogy hozzáférsz a finomsághoz - kinyílik a zacskó. Felfelé húzva pedig vissza is zárható, hogy ha netán nem ennénk meg mind az amúgy nem túl egészséges édességet, ne potyogjon a táskánkba vagy ne száradjon ki a cukorka.