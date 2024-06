A Titan eleve tragédiára volt ítélve: szakértők szerint ezeket a hibákat hagyták figyelmen kívül

Felhasznált anyagok

A tengeralattjáró vitatott módon szénszálas anyagból készült. Sok szakértő döbbent meg a döntésen, úgy vélték, hogy ez meglehetősen kísérleti, és úgy tűnik, igazuk lett. Egy évvel később a Houstoni Egyetemen végzett kutatások azt mutatják, hogy ez végzetes hiba lehetett. A vékony falú szerkezetekben, mint a Titan tengeralattjáró, komoly károkat okozhat az óceán mélyén lévő nyomás. A kutatást vezető Roberto Ballarini, az építő- és környezetmérnöki tudományok professzora kifejtette, hogy a korábbi merülések hatására az intenzív nyomás alatt hajlamosabbá válhatott a "mikrorugózásra" is.

Az összeomlás hivatalos okát azonban még nem állapították meg.

Mások arra is felhívták a figyelmet, hogy a tengeralattjáróhoz használt alkatrészek közül sok "gyenge és törékeny" volt, Chris Parry, a Királyi Haditengerészet egykori admirálisa szerint a legtöbbet "az Amazonról" is be lehetett volna szerezni.

Figyelmen kívül hagyott hibák

Bár Rush bízott abban, hogy a 2023. júniusi merülés sikeres lesz, a szakértők szerint figyelembe kellett volna vennie a hibákat és problémákat, amelyek több korábbi út során is előfordultak. Arthur Loibl 2021 augusztusában vett részt egy merülésen a Titánnal, utólag szerencsésnek érzi magát, hogy életben maradt. Azt állította, hogy elektromos problémák miatt öt órás késéssel indultak, mielőtt a merülés közben a tengeralattjáró egyes részei tönkrementek volna.

Az ellenőrzések hiánya

Az OceanGate úgy döntött, hogy független ellenőrökkel nem vizsgáltatja be a Titánt, mivel aggályosnak tartották, hogy ez évekkel visszavethetné őket.