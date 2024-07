Jennifer Aniston ismeretlen arca: bennfentes mesélt a színésznő valódi természetéről

Demi Moore mellett a sztárvilágban talán Jennifer Aniston a legnagyobb kutyabarát híresség. A legújabb hírek szerint a kutyák iránti rajongása megihlette és gyerekkönyvet ír, amelynek főszereplői természetesen szőrös barátai. Úgy tudni, Jen négy könyvre szóló szerződést írt alá a HarperCollins Publishersszel, amelynek az első része októer 1-jén jelenik meg.

Jennifer Aniston nagy kutyabarát

Jennifer Aniston a családjaként szereti a kutyákat

"Jen mindig is imádta a kutyáit, azt szokta mondani, hogy olyanok számára, mint a család" - nyilatkozta egy bennfentes az In Touch-nak. "Most azonban még tovább ment, kutyamentőnek állt, ami azt jelenti, hogy nem csak pénzzel támogatja az alapítványokat, hanem idejét is a kutyákra áldozza, sőt be is fogadott gazdira váró kutyákat, amíg azok nem találják meg a végleges családjukat" - tette hozzá a lap informátora, aki azt is elmondta, az 55 éves színésznő háza jó néhány kutyának ad otthont, ezekről Aniston a 45 milliós követőtáborral rendelkező Instagramján is gyakran posztol.

Jennifer 2024 elején megkapta a PETA „Ott leszek” Örökbefogadási Díjat álhatatos kutyamentő munkájáért.

A színésznő a kutyák köré szervezi az életét

"Jennifernek egyébként három saját kutyája van, de nem ritka, hogy 5-6 kutya is van nála egyszerre. Nagyon komolyan veszi ezt a feladatot, és amikor nem dolgozik, teljes mértékben a kutyák köré szervezi az életét. Ha forgatni megy, kifejezetten a kutyák gondozására specializálódott személyzetet vesz fel, úgy bánik az állatokkal, mint ahogy a szülők a gyerekeikkel" - tette hozzá a bennfentes. Nos, a kutyaszittere szükség is van, ugyanis nemrégiben az Instagramján tette közzé Jennifer Aniston, forog a The Morning Show 4. évada. A színésznőt Tig Notaróval és Reese Witherspoonal fotózták a kulisszák mögött, a színésznő még a szövegkönyvről is tett fel képet.

Május 10-én Jennifer egy videóban mutatta meg, hogy a saját kutyái és a befogadott kölyökkutyák milyen jól érzik magukat kaliforniai otthonában.

"Nagyon megnyugtató, hogy éjszaka a kanapén ott vannak körülöttem a kutyusok, ez ezerszer többet ér, mint egy hollywoodi buliban lennék" - idézi a színésznőt egy ismerőse.

Marley meg én Jennifer Aniston egyik emlékezetes szerepe is a kutya iránti elköteleződéséről szól. A Marley meg én című filmet kevesen tudják könnyek nélkül végignézni. A film története: John (Owen Wilson) és Jennifer Grogan (Jennifer Aniston) beköltöznek első közös otthonukba, ám mielőtt gyereket vállanak, örökbefogadnak egy kölyök labradort, aki velük együtt változik, öregszik és haláláig számos szívmelengető pillanatot okoz a házaspárnak és időközben megszülető gyerekeinek.