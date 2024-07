Igazi menedékhelyek a nyári kánikulában: ezek Magyarország leghidegebb pontjai

Magyarországon számos olyan hely található, ahol a nyári forróság elől menekülve pár fokkal hűvösebb környezetre találhatunk. Magyarország leghidegebb pontjai ideális úti célok a természet szerelmeseinek, és azoknak is akik a kánikulában keresnek egy kis enyhülést. Az alábbiakban bemutatunk néhány ilyen helyszínt, melyeket érdemes felkeresni a legmelegebb napokon.

Magyarország leghidegebb pontjai: Lillafüreden is hűvösebb lehet

Magyarország leghidegebb pontjai:

Zabar

Zabar Magyarország egyik leghidegebb települése, a szlovák határ közelében található, a Bükk és a Mátra hegyvonulatai között. A környező hegyekből beáramló hideg levegő miatt Zabarban néha sokkal hűvösebb van, mint az ország más részein. Ezt a meteorológiai mérések is megerősítik, így majdhogynem biztosa mehetünk, hogy a legnagyobb kánikula idején is pár fokkal kellemesebb levegő fogad itt. A beáramló hideg levegő Zabarban egyedi mikroklímát teremt.

Bükk-fennsík

A Bükk-fennsík hűvös klímájáról ismert. Egyik töbörjében (mélyedés) 2021 februárjában -35,5 Celsius fokot mértek, de még nyári éjszakákon is előfordulhat fagypont alatti hőmérséklet. A magasan fekvő területeken a hőmérséklet jelentősen alacsonyabb lehet, így kirándulásokhoz ideális választás ez a terület. A varázslatos erdők és kilátók nemcsak a természet szépségét, hanem a nyári hűsölést is biztosítják az odalátogatók számára.

Visegrád - Ördögmalom-vízesés

A Visegrádi-hegységben található Ördögmalom-vízesés az Apátkúti-patak völgyében található, és a nyári hőségben is kellemes hűsölést biztosít. A vízesés mellett kirándulhatunk, piknikezhetünk, és élvezhetjük a természet közelségét. A környéken található több kilátó és túraútvonal is kiváló célpont a melegben is.

Tata - Angolpark

Tata, a vizek városa, a romantikus Cseke-tóval és az azt körülölelő Angolparkkal ideális választás a legforróbb nyári napokra is. A park árnyékos sétányai és műemlékei kellemes kikapcsolódást nyújtanak, ráadásul a tó közelsége is enyhíti a meleget. A park területén számos romantikus sétaút, pihenőhely és történelmi látványosság található.

Dömörkapu-vízesés, Szentendre

A Szentendre közelében található Dömörkapu-vízesés a Visegrádi-hegység egyik legnépszerűbb látnivalója. A vízesés környéke hűvösebb klímával rendelkezik. Számos túraútvonal vezet ide, ezért ideális nyári kirándulós hely.