A válás két fő oka: ne ess bele a csapdába

A kétféle igény és álláspont közelítése egymáshoz elkerülhetővé tenné a megcsalást és a válást is, de ehhez mindkét félnek meg kell tennie a magáét. Ha a férfi tudná, hogy egy-egy szerelmes üzenet napközben, néhány apró gesztus milyen eredményhez vezethet a hálószobában, nem habozna szerelmes levelet írni élete nőjének, még azelőtt, hogy exfeleséggé válna. De a nőnek is befogadónak kell lennie, és a „csak azt akarja” hozzáállás helyett értékelni párja gesztusait.

A pénz csupán fizetőeszköz, kezeljük is úgy

A pénz a hatalom szimbóluma. Az irányításról szól, a lehetőségekről, a biztonságról, és minden másról, csak a pénz valódi funkciójáról nem, holott a pénz csupán fizetőeszköz, kereskedünk vele, tárgyakat, szolgáltatásokat vásárolunk meg vele. Érdemes hát így is kezelni. A másikat sakkban tartani vele, esetleg zsarolni, manipulálni, megtagadni tőle minden, csak nem szeretet. Az akié a pénz, az irányít elvét jobb meghagyni az üzleti világ nagyjainak, a házasság két egyenrangú ember szerelmen és szereteten alapuló kapcsolata, társaké, akik mindenüket megosztják egymással, önzetlenül, jó szívvel, anélkül hogy bármit várnának cserébe. Sok problémától és a válástól is megkíméli magát az, aki képes a pénzt is a helyén kezelni. Az egykézben összpontosuló büdzsé helyett közös döntésekkel, az átláthatóság mellett hasonló költekezési szokások kialakításával elkerülhető a pénz állította csapda is.