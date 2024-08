Rekordsebességgel hűl az Atlanti-óceán vize: a tudósok nem tudják az okát

Az Atlanti-óceán felszíni hőmérséklete szokatlanul alacsony az év ezen szakaszában, és a tudósok egyelőre nem találtak magyarázatot erre a különös jelenségre. A NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) adatai szerint az Atlanti-óceán felszíni hőmérséklete május óta folyamatosan csökken. Ez különösen furcsa, hiszen általában ebben az időszakban emelkedni szokott a hőmérséklet, részben az ember okozta klímaváltozás, részben pedig az El Niño miatt.

Az Atlanti-óceán 2023 márciusa óta új hőmérsékleti rekordokat döntött

Forrás: Shutterstock

Az El Niño az óceán felszínének melegedésére vagy a szokásosnál magasabb hőmérsékletekre utal. Az Atlanti-óceán 2023 márciusa óta új hőmérsékleti rekordokat döntött, részben egy rendkívül erős El Niño miatt, amely 2023 és 2024 között jelentkezett. Most azonban úgy tűnik, hogy az Atlanti-óceán El Niño fázisát hamarosan felválthatja annak ellenpárja, a La Niña, amely az óceán szokatlanul hideg hőmérsékletét jelenti – ám ez most a vártnál korábban következhet be. Ezek az időjárási minták rendkívül összetettek, és számos tényező, mint például a passzátszelek, a napsugárzás és a csapadék, befolyásolják őket, ami megnehezíti a pontos előrejelzésüket. Az Atlanti-óceán hőmérsékletének hirtelen csökkenése és a feltételezett átmenet a La Niña fázisba – amelyet általában szeptemberre várnak – azonban zavarba ejtette a szakértőket.

„Átnéztük az összes lehetséges mechanizmust, de eddig semmi sem felel meg a várakozásoknak” – mondta Frans Philip Tuchen, a Miami Egyetem posztdoktori hallgatója a New Scientistnek. Ezek a példátlan változások nyilvánvalóan aggodalomra adnak okot a környezetvédelmi szakértők számára. A NOAA szerint az El Niño és La Niña időjárási mintázatok változása hatással lehet a környező kontinensek csapadékmennyiségére, és az Atlanti-óceán Niña fázisai növelhetik a hurrikánok valószínűségét a Zöld-foki-szigetek közelében. Jelenleg még mindig figyelik, hogy az Atlanti-óceán teljesen átmegy-e a La Niña fázisba. Ha igen, akkor az elkövetkező hónapok időjárási előrejelzései a környező területeken jelentősen megváltozhatnak.