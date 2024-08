Megható szavakkal gyászolja Bochkor Gábor és Sebestyén Balázs Boros Lajost

2024. augusztus 8-án, csütörtökön délután életének hetvennyolcadik életévében, hosszas betegség után elhunyt Boros Lajos, gitáros-énekes, műsorvezető, a magyarországi reggeli rádiózás ismert szereplője. 1999 és 2009 között a Sláger Rádió Bumeráng című műsorát vezette, 2010 és 2012 között a Neo FM, majd a Music FM reggeli műsorának frontembere volt. 1999–2001 között az RTL Klub Kész átverés című show-jának műsorvezetője volt. Halála hírét a családja közölte.

Meghalt Boros Lajos

Forrás: MTI/Beliczay László

Az országos sikert a Bumeráng hozta el Boros Lajosnak

Borost az ország a a Voga Jánossal és Bochkor Gáborral közösen vezetett Bumeráng idején zárta a szívébe: kollégái, hírességek és rádióhallgatók gyászolják. Bochkor most a közösségi oldalon is búcsúzik volt kollégájától, amit Vadon János is kommentelt: "Nyugodj békében Lajos! És kösz az inspirációt, nélküled mi sem váltunk volná azzá, akik lettünk!" - írta.

Sebestyén Balázs Instagram történetben búcsúzott egykori nagy riválisától. "Remélem, fent is olyan sokat nevetsz majd, mint itt... Köszi mindent Lali király..." - tette közzé.

Évek óta súlyos beteg volt

Boros Lajos régóta beteg volt, 2018-ban előbb pacemaker-beültetésen majd életmentő műtéten esett át, ami után öt héten keresztül kómában volt. Két éve azt nyilatkozta, úgy érzi, meggyógyult, de a kezelések és a gyógyszerek miatt az összes tartalékát felélte és azóta egy forintot se keresett: szeretne újra dolgozni, de nem hívják. Arról is beszélt, hogy egyrészt pénzre lenne szüksége, másrészt hiányzik neki a rádiózás.

Szeretett volna még rádiózni

Néhány éve egy adás erejéig újra összeálltak Bochkor Gáborral, a felvételen a Bors is részt vett. "Nekem már kevesebb időm van annál hátra, mint, hogy olyanokkal legyek, akik nem szeretnek. Továbbra sem vagyunk barátok, de valami összeköt bennünket, és ez már sosem változik meg. Nagyon érdekes, de tényleg most is úgy működtünk, mint régen. Én mondok valamit, a Bocsi megcáfolja. Nekem tetszik valami, ő utálja, Voga meg kettőnk között egyensúlyozik" –nyilatkozta akkor a lapnak és azt sem titkolna, szívesen mikrofon mögé ülne még.