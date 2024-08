Farmerek a neten - Menő kisgazdaságok, ahol boldogok a tyúkok és a kecskék

Kakassal kelni, tyúkokkal feküdni, ez a jelszó! A farmerek élete egyáltalán nem unalmas, a háztáji gazdaságok annyi feladatot adnak, hogy a nap gyorsvonatként szalad el. Mégis nagyon sokan választják ezt a fajta szabadságot, miután megtanulják, hogy a nagyvárosi, ráadásul alkalmazotti lét alig ad lehetőséget a kiteljesedésre.

Farmerek a neten

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 nieriss/Shutterstock. No use without permission.

Farmerek a neten: sokat tanulhatunk tőlük

A vidéki élet szépségei rengeteg praktikumot is tartogatnak, hiszen olcsóbbak az ingatlanok, cuki kis tanyákat lehet találni hatalmas földterülettel, ami remek bevételi forrás lehet. Ha pedig már megvan álmaid tanyája, akkor érdemes a közösségi média legnépszerűbb farmereit bekövetni, hiszen az ő trükkjeik, ötleteik aranyat érnek. Mutatunk néhány olyan farmert, akiknek a közösségi oldala igazi aranybánya, olyan trükköket ismernek, amik segítségével a te birtokod is csodás lesz.

Nagy Zsófia - A fűszeres lány

Sehol máshol nem láttunk olyan buja bazsalikomos kertet, mint Zsófinál. Ráadásul a TikTok-oldalán elárulja, mitől olyan szépek a fűszernövényei. Nagy Zsófi egy elrontott felvételi után lett kertészmérnök. Gondolt egyet és beruházott egy darab termőföldre, ahol ma már saját fűszerfarmja van, ahonnan elképesztő finomságok kerülnek a boltokba. Ráadásul remek tippeket ad, ebben a videóban például a bazsalikom termesztéséhez:

Fekete Vanda - 20 évesen lett farmer a békéscsabai lány

Vanda bulizás helyett tyúkokkal, kacsákkal, kecskékkel, pónikkal, tehenekkel és juhokkal veszi körbe magát. A Fekete tanya gazdasszonya lelkesen mutatja be mindennapjait a TikTokon, pedig nem könnyű neki, farmját édesanyjával ketten gondozzák, a bevételből pedig nemcsak a megélhetésre, hanem hiteltörlesztésre is kell, hogy jusson. Vanda mégis boldog, minden állatának saját neve van, ráadásul bátran válaszol kényes kérdésekre is, hogy mindenki megtanulhassa, milyen az élet egy vidéki tanyán.

Anna, Dávid és a Remény Farm - Bekölce "farmfluencerei"

Bizony, Juhász Szép Anna és Goldmann Dávid olyan népszerűek a neten, hogy több, mint félmillió követőjük van. Bekölcén, kétórányi autóútra Budapesttől élnek egy farmon, ahol fenntartható gazdálkodást folytatnak. Tőlük tanultuk meg, hogy milyen a szép tanyasi tojás, hogy a tyúkoknak is kell a boldogság és hogy a farmon bizony tényleg korán kezdődik minden nap, cserébe végtelen a szabadság.