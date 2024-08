Hihetetlen, de Johnny Depp Barbie babákat gyűjt + 5 sztár, akik furcsa dolgokért rajonganak

Leonardo DiCaprio

Forrás: Shutterstock/DFree

5. Quentin Tarantino és a retro társasjátékok

A kultikus rendező, Quentin Tarantino nemcsak filmjeiről híres, hanem arról is, hogy megszállottan gyűjti a régi társasjátékokat. Tarantino különleges játékgyűjteménye számtalan retro darabot tartalmaz, amelyeket gyerekkorából őrzött meg, illetve aukciókon vásárolt. Mindegyik tévés és filmes témájú. A Rolling Stone szerint néhány kedvence a The Dukes of Hazzard, a Dawn of the Dead és a Universe .

Quentin Tarantino

Forrás: Shutterstock/Featureflash Photo Agency

6. Angeline Jolie és a kések

Angelina Jolie lelkes késgyűjtő. Amikor a színésznő fiatalabb volt, anyjával részt vett a reneszánsz vásárokon, ahol elkezdte csodálni a különböző pengéket. Gyűjteménye állítólag több ezer dollár értékben kézzel készített késeket és tőröket is tartalmaz.

Angelina Jolie

Forrás: Shutterstock/Tinseltown

Ha pedig mindez nem lenne elég ínyencség a mai napra, akkor nézd meg az alábbi videót, amiben összegyűjtötték azokat a furcsa dolgokat, amiket a sztárok kaptak rajongóiktól, és némelyiket még ma is őrizgetik: