Időjárás: négy vármegyére adtak ki figyelmeztetést extrém hőség miatt

Az ország nagy részén 27 fok feletti, a Dél-Alföldön, Dunántúl délkeleti területein 29 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű. Az időjárás-előrejelzés szerint négy vármegyében pokoli hőségre kell ma számítani.

Időjárás: Baranyában, Tolnában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében lesz ma a legmelegebb.

Forrás: https://www.met.hu/

Mindeközben néhol zivatarok is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben és a Nyugat-Dunántúlon, de egy-egy a déli határ közelében sem zárható ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék (15-25 mm), viharos széllökés (~60-80 km/h, légzuhatagban ennél nagyobb is) és jégeső (jellemzően < 2 cm) kísérheti - írja a Met.hu.

Extrém időjárás: az elmúlt 154 év legszokatlanabb júliusa volt az idei

A HungaroMet Zrt. arról is beszámolt honlapján, hogy az idei július volt eddig a legmelegebb és a hetedik legszárazabb az elmúlt 154 évben. Megvizsgálták azt is, melyik volt a második legextrémebb július, ez pedig az 1984-es lett, amelyben a havi átlaghőmérséklet 18,51 Celsius-fok volt, a csapadék pedig 31,51 milliméter, vagyis az egy nagyon hideg és nagyon száraz július volt. A tanulmány szerint ez jó példa arra, hogy vannak olyan szélsőségek, amelyek egydimenzióban - például csapadék vagy hőmérséklet vonatkozásában - nem látszanak, de többdimenzióban - a csapadékot és hőmérsékletet együtt értékelve - már igen. Emlékeztettek: csak egyetlen hónap adódott melegebbnek mint 2024. júliusa, ez pedig 1992. augusztusa volt, ezért megvizsgálták, hogy vajon az a hónap volt-e a szokatlanabb, vagy az idei július. Az elemzés szerint sokkal szokatlanabb volt az 1992-es év augusztusa, ugyanis ahhoz a nagy meleg mellett rendkívüli szárazság is kapcsolódott.