Két hónapja az űrben rekedt asztronautákért küzd a NASA: valóra vált rémálom, ami velük történik

Sunita Williams: kétségbeesés helyett menő videókat gyárt

A helyzet persze nem annyira morbid, mint gondolnánk, az űrhajósok ugyanis teljes biztonságban várják a mentőegységet, úgyhogy Sunita Williams, a legénység 58 éves nőtagja gyorsan feltalálta magát, és elkezdett menő videókat készíteni az űrállomáson. Sunita praktikus asszony, olyan alapvető dolgokat oszt meg az űrkutatás rajongóival, mint például hol van a konyha, meg a mosdó.

Sunita az is megmutatja, hogyan lehet biztonságosan enni és inni az ISS fedélzetén, hogy ne legyen olyan bosszantó a súlytalanság.

Elon Musk a megmentő

És hogy mi lesz a visszatéréssel? Állítólag Elon Musk cége, a SpaceX felajánlott egy hazafuvart a Dragon nevet viselő szállítókapszula fedélzetén, ami most éppen az ISS-nél parkol. A szóbeszéd azt is állítja, hogy már a speciális szkafanderek is kész vannak, amikkel a két űrhajós útnak indulhat. Egyrészt nagy fricska ez a fejlesztéseivel bíbelődő Boeingnek, másrészt jó pont a SpaceX-nek, Elon Musk űrprogramja ugyanis egyre sikeresebb. Hogy végül a két űrhajós mikor térhet vissza, az a következő hetekben dől el. Addig is figyeljétek Sunita videóit, nagyon szórakoztatóak!