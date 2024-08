Lovassportok tűnhetnek el az olimpiáról az állatkínzási botrány miatt

dpa Picture-Alliance via AFP/10 September 2023, North Rhine-Westphalia, Riesenbeck: Equestrian sport: European Championship, Dressage, Grand Prix Freestyle. British dressage rider Charlotte Dujardin rides her horse Imhotep. Photo: Friso Gentsch/dpa (Photo by FRISO GENTSCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) -

