Amanda Bynest sem kerülte el a gyereksztárok átka: rá sem lehet ismerni a tinisztárra - FOTÓ

Amanda Bynes egykor népszerű tinisztár volt, aki romantikus vígjátékokban és sorozatokban szerepelt. Hamar a nézők kedvencévé vált, de sajnos az ő története sem különbözik sok más gyereksztárétól. A 2010-es évektől egyre több botrányba keveredett, és súlyos mentális betegségekkel küzdött, amikből még nem épült fel teljesen.

Amanda Bynes tinisztárként

Rá sem lehet ismerni az egykori tinisztárra: így néz ki ma Amanda Bynes

Amanda Bynes karrierje a Nickelodeon a Sok hűhó című szkeccs vígjátékkal kezdődött, majd saját műsort kapott The Amanda Show címmel, ami 1999-től 2002-ig futott.

Tehetségének és humorának köszönhetően gyorsan népszerűvé vált a fiatalok körében, ezért egyre több lehetőséget kapott.

Később több sikeres tinivígjátékban is szerepelt, mint például a 2003-as Miről álmodik a lány? cműben, vagy a Micsoda srác ez a lány című vígjátékban és láthattuk a 2007-es Hajlakkban is.

Amanda Bynes a Micsoda srác ez a lány című filmben

A 2010-es évek elején Amanda élete és karrierje drámai fordulatot vett. Több letartóztatása is volt, köztük ittas vezetés és kábítószer-birtoklás miatt. Viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá vált, amit több botrányos Twitter-bejegyzése is alátámasztott.

2012-ben bejelentette, hogy visszavonul a színészettől, bár később visszavonta ezt a döntését.

Bynes mélyrepülése mögött súlyos mentális egészségi problémák álltak. Többször került pszichiátriai megfigyelés alá, és végül bipoláris zavarral diagnosztizálták. Nyilvánosságra került küzdelme a drog- és alkoholfüggőséggel is, ami tovább súlyosbította helyzetét.

Amanda Bynes ma már csak árnyéka egykori önmagának

Az utóbbi években az egykori tinisztár több rehabilitációs programban is részt vett, és 2018-ban egy interjúban arról beszélt, hogy hosszú idő után tiszta és újra szeretne visszatérni a színészkedéshez, de még hosszú út áll előtte. Utoljára 2023-ban volt botrányos megmozdulása, akkor pucéran mászkált Los Angeles utcáin. Szülei kifejezték komoly aggodalmukat, ugyanis a ma már 38 éves egykori sztár sokáig a gondnokságuk alatt állt, ám ez addigra megszűnt. Az eset után pszichiátriai megfigyelés alá került. Az elmúlt évek megpróbáltatásai természetesen Amanda Bynes megjelenésén is nyomot hagytak, az egykor mosolygós, életvidám lány most csak árnyéka önmagának. A karrierje sem állt még helyre, de reménykedik abban, hogy sikerül újból felépítenie magát.