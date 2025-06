Photoshop-bakik és önértékelési zavar - Szülinapot ünnepel a "csúnyább Kardashian testvér"

Gondoltad volna, hogy a Kardashian-klán üdvöskéje, Khloé Kardashian már 41 éves? 40 plusz ide vagy oda, ő egy kicsit sem lassít a tempón: az élete továbbra is olyan, mint egy filterezett hullámvasút tele látványos, drámai csavarokkal.

Khloé Kardashian 41 éves

Forrás: Getty Images Europe

Khloé Kardashian már nem szorul a képeinek a retusálására

Lehet imádni, vagy utálni, de az biztos, hogy unalmasnak nem lehet nevezni. Emlékszel például a Tristan Thompsonnal való kapcsolatára, ami fordulatosabb volt, mint a legtöbb mai sorozat? Az NBA-játékos akkor bukott le nyilvánosan azzal, hogy megcsalta Khloét, amikor a nő éppen a gyerekükkel volt várandós. Ha mindez nem lett volna elég fájó, a média évekig „a csúnyább nővérként” hivatkozott rá, az egész pedig annyira elharapódzott, hogy még DNS-tesztet is csinált, hogy bizonyítsa, ő is Kris Jenner és Robert Kardashian lánya. Egy ilyen lejáratókampány után nem csoda, ha az embernek önértékelési problémái vannak, bár Khloénál ez is látványosabb volt, mint az átlagembereknél: egy időben a Photoshop-bakijaitól volt hangos a sajtó, többször olyan durván szerkesztett képeket posztolt, hogy az már tényleg inkább nevetséges volt, mint szexi. 2015 óta azonban nincs szüksége ilyen trükkökre, mivel olyan látványos revenge bodyt villantott a Lamar Odomtól való válása után, hogy annál már szerkeszteni sem lehetne tökéletesebbet.