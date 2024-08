Nemcsak a fesztiválhangulat garantált a SZIN-en: a karriered is felpörgetheted

Augusztus végén újra itt a SZIN, ahol nemcsak a zene és a jó hangulat várja a fesztiválozókat, hanem most egy különleges lehetőség is: a karrierjük felpörgetése! Idén, a közel 10.000 embert foglalkoztató Lidl Magyarország nemcsak finom falatokkal és izgalmas programokkal készül, hanem segít abban is, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek álmaik munkájához. Magyarország 9. legnagyobb munkáltatója megbízható választás mind a pályakezdők, mind a tapasztalattal rendelkező álláskeresők számára, hiszen a versenyképes béreken felül igen impozáns juttatási csomagot is biztosít a belépők számára, mint például az utazási hozzájárulás, pénzügyi, jogi és pszichológiai tanácsadás, kedvezményprogram vagy a karácsonyi és húsvéti ajándékok. A Lidl Magyarország mindemellett folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőséget biztosít minden munkavállalója számára és évről- évre felméri a munkatársak elégedettségét, hogy úgy reagáljanak a munkavállalók igényeire, hogy mindenki jól érezze magát a Lidl csapatában.

A Lidl jóvoltából nemcsak jóllakhatnak a fesztiválozók, de a karrierjüket is felpörgethetik

A SZIN-en jelen lesz a Lidl FesztMarket, amely minden fesztiválozó számára elhozza mindazt, amire egy igazán emlékezetes fesztiválhoz szükséges lehet. A FesztMarketben több mint 300-400 különböző termék közül válogathatnak, így biztosan mindenki megtalálja a kedvére valót, legyen szó friss zöldségekről és gyümölcsökről, helyben sütött pékárukról, készételekről, grilltermékekről vagy akár ruházati cikkekről. A legjobb, hogy mindezt a megszokott, kedvező árakon szerezhetik be, Lidl Plus applikációval pedig még további kedvezményeket is igénybe vehetnek, így több marad a fesztivál élményeire. A Lidl azonban a FesztMarket és a chill zóna mellett idén is különleges HR aktivitásokkal készül a fesztiválozók számára. Ha már itt vannak, miért ne használnák ki az alkalmat arra is, hogy a jövőjükre gondoljanak? A Lidl aktivitási zónájában most játékos, mégis edukatív formában tanulhatják meg, hogyan készítsenek tökéletes önéletrajzot.