Miért károsak a rossz szokások?

Összegyűjtöttük azokat az idegesítő, sokszor zavaró szokásokat, amik nem csak bennünket, hanem a környezetüket is az őrületbe tudják kergetni. Ezek a rossz szokások igen károsak is lehetnek.

A rossz szokások igen károsak is lehetnek

Forrás: Shutterstock

Ezek a rossz szokások károsak lehetnek

Hajbabrálás

Van, aki unalmában csavargatja, a szájába veszi, vagy tépkedi a haját. A legártalmatlanabb rossz szokás a csavargatás, bár ez gyorsabb zsírosodást okozhat. A haj rágcsálása, ami a gyerekkori ujjszopás felnőtt megfelelője, már veszélyesebb, mert az emészthetetlen hajszálak a gyomorba kerülhetnek, ami hányást, emésztési panaszokat, és végső esetben bélelzáródást okozhat.

Van, aki unalmában csavargatja a haját

Forrás: Shutterstock

Körömrágás

Nyilvánvaló, hogy a körömrágók nem csak kézmosás után veszik a szájba a kezüket. Ujjainkon akár 150 különböző baktérium is lehet, és a köröm alatti nedves, meleg terület ideális a kórokozóknak. Statisztikák szerint minden negyedik ember kezén található fertőzésveszélyes bélbaktérium vagy vírus, és a körömrágás könnyen bejuttathatja ezeket a szájba. Ez komoly lázzal, hasmenéssel és hányással járó tüneteket okozhat. Körömrágás esetén gyakori vendég lehet a bélféreg is, és megfázásos időszakban ők lesznek az elsők, akik megbetegednek. A körömágy körüli bőr sérülése is kedvez a kórokozóknak, a szemölcsök terjedésének, és a körömrágás hosszú távon a fogzománcot is károsíthatja, ami fogak elmozdulásához vezethet.

A körömrágók nem csak kézmosás után veszik a szájba a kezüket

Forrás: Shutterstock

Orr- és fülturkálás

Az orr vagy a fül állandó turkálása nemcsak gusztustalan, de egészségtelen is. Az orrban rengeteg apró ér van, és az állandó piszkálás vérzést okozhat, ami lehetőséget ad a Staphylococcus baktériumoknak a fertőzésre. A fül gyakori kapargatása a hallójárat bőrének kiszáradásához, pH-értékének megváltozásához vezethet, ami fájdalmas középfülgyulladást okozhat. A hallójárat fájdalmasan megduzzadhat és viszkethet, a folyamatos vakargatás pedig csak ront a helyzeten.

Az orr vagy a fül állandó turkálása nemcsak gusztustalan, de egészségtelen is

Forrás: Vladimir Gjorgiev/Shutterstock

Felejtsd el!

A vattás fültisztító pálcika többet árt, mint használ. A fülzsír védi a külső fület, és ha rendszeresen eltávolítod, könnyen fülgyulladást okozhatsz. A higiénia fontos, de elég, ha tusolás közben vízzel megmosod a fülkagylódat az ujjaddal.