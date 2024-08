Volt betörő árulta el: így választotta ki azt, melyik házat fogja kirabolni - VIDEÓ

Jen Gomez 10 évet töltött börtönben, miután több betörést is elkövetett. Azóta azonban megváltoztatta az életét, és most tippeket és tanácsokat oszt meg a közösségi médiában arról, hogyan védjük meg az otthonunkat. A volt betörő elárulta, hogy milyen körülményeket vett figyelembe akkor, amikor rablásra készült.

Forrás: Shutterstock

A volt betörő ezeket a szempontokat vette figyelembe, mielőtt kirabolt volna egy otthont

Ha szeretnénk biztonságban tudni az otthonunkat, akkor a legjobb, ha egy olyan ember tanácsait követjük, akinek van tapasztalata a rablásokban. Jen Gomez sokáig "foglalkozott" azzal, hogy házakat rabolt ki, de azóta jó útra tért, és az interneten osztja meg az emberekkel, hogy mire figyeljenek.

Időjárás

A nő szerint az esős időjárás a betörők kedvence, ugyanis olyankor nem mászkálnak sokan az utcán, és nem is fognak kimenni a szomszédok kíváncsiskodni akkor sem, ha hallanak valamilyen furcs zajt.

Az időpont

A napszak is nagyon fontos, mivel Jen - és valószínűleg az összes többi betörő is -minimalizálni akarta annak kockázatát, hogy bárkivel is találkozzon a házban. „Azért keltem hajnali 5.00, 5.30-kor, hogy elkezdjem előkészíteni a dolgokat, mert a legtöbb ember reggel 7.00 és délután 4.00 között dolgozik" - magyarázta Jen. Majd hozzátette, hogy reggel 8 és 11 óra között, valamint 13.30 és 15.00 között volt a rablások "fő ideje".

Biztonsági rendszer

Azt gondolhatnánk, hogy a riasztók látható jelenléte elrettenti a bűnözőket, de Jen számára ez annak a jele volt, hogy valami értékes dolog van a házban. „Úgy éreztem, hogy az emberek, akiknek riasztójuk van, valószínűleg valamit meg akarnak védeni" - mondta.

Menekülési útvonal

A felderítései során Jen számára az is fontos volt, hogy a házakból, amikbe betört, legyen könnyű menekülési útvonala. „Biztosítanom kellett, hogy legyen egy ablak elég alacsonyan, hogy használni tudjam az eszközeimet.... [hogy] átlépjek anélkül, hogy megsérülnék, és aztán ki is tudjak jutni" - mondta.

Háziállatok

Sok lakástulajdonos azt gondolhatja, hogy egy házban a kutya jelenléte elriasztja a bűnözőt, de Jen számára a kutyák - különösen a macskák - jelenléte azt jelzi, hogy a riasztó nincs használatban. „Tudtam, hogy a riasztórendszerek mozgásérzékelője valószínűleg ki van kapcsolva."