Britney Spears azt állítja: kirabolták - Videón mutatja meg

Videót tett fel az Instagramra az énekesnő, amelyben megmutatta az üres fiókjait és azt állítja, kirabolták és az összes ékszerét elvitték. Britney Spears hozzátette, fél.

Britney Spears azt állítja, elvitték az ékszereit

Britney Spears videón mutogatja üres ékszeres fiókjait

"Minden eltűnt. Az összes ékszerem eltűnt"– magyarázta Britney és hozzátette ezentúl csak olcsó, hamis ékszereket mer majd csak venni. félve egy újabb rablástól. Posztjában arról is ír, hogy egy nagyon személyes darab is eltűnt, egy kis keresztes ékszer, ami négyéves kora óta megvolt neki.

Nem érkezett bejelentés rablásról

Mindeközben lapinformációk szerint semmiféle bejelentés nem érkezett a rendőrségre Britneytől a lopásról, és gyanús az is, hogy az ominózus videó kikerülése napján az énekesnő két jókedvű videót is közzétett, mint például ezt, amelyben fogyását ecseteli.

Ez is az ámokfutása része lenne?

Hogy mennyi lehet igaz a rablásból, nem tudni, de bennfentesek szerint Britney Spearsnek egyáltalán nem tett jót, hogy kikerült édesapja gyámsága alól. Az idős férfi retteg, hogy lánya meg is halhat, ha így folytatja és Jamie aggodalmában osztozik az énekesnő édesanyja, Lynne is. Ismerősei szerint újra aktuális lenne, hogy Britney valaki felügyelete alá kerüljön. Az énekesnő nem szedi a gyógyszereit, folyamatosan alkoholt fogyaszt, dührohamai, hangulatingadozásai vannak és különféle drogokat is használ. A barátai szerint alig lehet vele kommunikálni, könnyen felhúzza magát és agresszívvá válik.

Többen úgy vélik, az ékszerrablás-videó is ámokfutása része, Britney ezzel is csak szeretné felhívni magára a figyelmet.