Vonzó ajkak? Válaszd a cseresznyét! – Termékekkel, árakkal

A rúzs csak az ápolt, selymes ajkakon mutat jól. Ez különösen igaz a sokak által kedvelt matt változatokra, amelyek ráadásul száríthatják is a szánkat. Élénkítheted a vérkeringésedet, ha reggelente nedves dörzsikesztyűvel körkörösen átmasszírozod a szád. A száraz felületet finomszemcsés peelinggel is érdemes időnként kezelni; ha nincs ilyen kozmetikumod, a kristálycukor és méz keveréke is megteszi. Az is segít, ha az esti fogmosásnál óvatosan átdörzsölöd az ajkaidat a fogkefével, majd ajakápolót viszel fel az ajkadra. Ha pedig igazán tündökölni szeretnél egy forró, nyári éjszakán, válassz cseresznye árnyalatot a vonzó ajkak érdekében!

Vonzó ajkak? Válaszd a cseresznyét!

Vonzó ajkak – Így érheted el!

Ajakápoló stiftekből széles a választék. Keress természetes alapanyagú balzsamokat, amelyek leginkább sheavajat vagy olívaolajat tartalmaznak!

Akár otthon is készíthetsz tégelyes változatot. Vízgőz felett olvassz meg 2 mk méhviaszt, adj hozzá 2 mk mézet, 4 mk mandula- vagy olívaolajat és 1-2 csepp illóolajat tetszés szerint. Keverd csomómentesre, majd öntsd át egy kis tégelybe, és kihűlésig többször keverd át, hogy a méz ne süllyedjen le az aljára. Ha megszilárdult, a kisujjaddal vidd fel az ajkadra.

A sminkelés lépései

Alapozás

Ahogy az arcodat, úgy a szádat se hagyd ki: az ajakprimer vagy -bázis gondoskodik arról, hogy a rúzs tartósabb legyen és jobban érvényesüljön a színe. Ha nincs speciális kozmetikumod, helyettesítheted egy kevés alapozóval.

Kontúrozás

Szájkontúrceruza használatával megakadályozhatod, hogy a rúzs kifusson az ajkak körüli apró ráncokba. Fontos, hogy a kontúr színe ne térjen el a rúzsétól! Sminkes trükk: először a felső ajkad közepére rajzolj egy ikszet, majd húzz ívet az alsó ajak közepére, aztán felülre és alulra is fess egy-két pontot a száj szélére, amelyek segítenek a kontúr megrajzolásában, és húzd meg a vonalat a sarkak felé. Ha egy kicsit a szádra is satírozol a kozmetikummal, tartósabb lesz a rúzs.

Festés

A kontúrvonalon belül maradva kend fel a kozmetikát. Sötétebb színek esetén használj rövid sörtéjű rúzsecsetet. Tegyél a szád közepére egy kevés festéket, és innen simítsd el a szélek felé. Az első rétegre óvatosan nyomj papír zsebkendőt, majd kend fel a második réteget.

Fixálás

Ma már kapható kimondottan a rúzs fixálására kifejlesztett kozmetikum, amely segít a szín megtartásában és vízállóvá teszi a réteget. Hasonló hatást érhetsz el, ha egy leheletnyi fixálópúdert hintesz a kifestett ajkakra.

Megcsúszott a kezed? Az ajkadra került festéket eltávolíthatod szemfestéklemosóval vagy micellás vízzel átitatott fültisztító pálcikával. Ezután egy kevés korrektorral fedj le a területet. Rúzs került a fogadra? Először papír zsebkendővel óvatosan töröld le róluk a festéket, majd tekerd a zsebkendőt a mutatóujjadra, és az ajkaiddal „harapj” rá. Így megszabadulsz a felesleges rúzstól.

Tippek a cseresznye ajkakért: