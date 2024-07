Vintage szépségtippek, amik ma is szuperhatásosak

Joghurt – a hidratálás szuperhőse

A joghurt nemcsak finom, hanem bőrünk számára is remek ápolószer. Az múlt idők szépségtippjei között gyakran szerepelt arcpakolásként, mivel a joghurt tejsav tartalmának köszönhetően hidratálja, táplálja a bőrt. Nyáron a leégett, kipirosodott, feszülő bőrre is csodaszerként hat, ahogyan a tejföl és a kefir is.