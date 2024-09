Hosszabb idő alatt vonul le az árvíz a Dunán, mint általában szokott: ez az oka

Siklós Gabriella közölte: a Dunán általában 5-8 nap alatt vonul le az árhullám, most ennél hosszabb idővel kell számolni., tovább tart az árvíz, mint általában szokott. Ha nem esik újabb eső, az Alpokban olvadó hó akkor is utánpótlást ad.

Árvíz: védekezés szentendrénél 2024. szeptember 17-én

Forrás: AFP

A szóvivő tájékoztatása szerint a Szigetközben befejezték a felkészülést a vízügyi szakemberek. Értékelése szerint a Lajta mellett kritikus a helyzet. Arról is beszélt, hogy kedden a Dunakanyarban lettek sűrűbbek a feladatok.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a műsorban mindenkit nyomatékosan arra kért, hogy kerülje a katasztrófaturizmust, mert az akadályozza a védekezést. Ezzel kapcsolatban Siklós Gabriella arra hívta fel a figyelmet, hogy a katasztrófaturizmus árthat a védműveknek is, amelyeknek nagyon hosszú időn át kell ellenállniuk a víz nyomásának.

Mukics Dániel közölte, hogy a katasztrófavédelem szakemberei részt vesznek a védekezésben, a többi között segítenek az önállóan védekező önkormányzatoknak, ha azok ezt igénylik. A szolgálati rend átszervezésével ötszáz tűzoltót tudnak kivezényelni az árvízi védekezésre, és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hallgatói, valamint oktatói is bekapcsolódnak a munkálatokba.

Árvíz, ami a világsztárokat sem kímélte

Ahogy arról a life.hu is beszámolt, van olyan település, amit több napra is elzárhat a víz a külvilágtól. A napokban az osztrák főváros, Bécs is víz alá került, valamint bármelyik pillanatban tetőzhet a Duna Pozsonynál is. Árvízkészültség van, a természet ereje pedig senkit nem kímél, sem Európában, sem Amerikában, ahol számos híresség kényszerült arra a közelmúltban, hogy elhagyják otthonukat az áradás miatt.

2023 év elején több hetes esőzések sújtották Amerikát. Nem volt kivétel ez alól az Észak-Kaliforniában található Montecito városa sem, ahol többek között Harry herceg, Meghan Markle, Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres él. Az evakuálási parancs őket is érintette, így arra kényszerültek, hogy hátra hagyják otthonukat.

A talk show-k koronázatlan királynője, Ellen DeGeneres egy nem mindennapi videóban mutatta meg a kegyetlen állapotokat. Szakadó esőben, a fején kapucnival, a háta mögött hömpölygő vízzel mesélt arról, hogy napra pontosan öt évvel a 23 emberéletet követelő iszaplavina után az árvíz miatt kell szenvedniük.