Megtalálták az eltűnt Bódog Dánielt: az édesanyja jelentette be a szomorú hírt

„Szomorúan tudatjuk veletek, hogy Dani elhunyt. Hálásak vagyunk, hogy ismerhettük őt, büszkék vagyunk arra, hogy a Cimboránk volt. Szeretettel gondolunk a családjára, rengeteg erőt, rengeteg kitartást kívánunk nekik! Több információnk nincs, és köszönjük, ha tiszteletben tartjátok a család, a barátok gyászát.Hiszünk abban, hogy a Bátor Tábor közössége egyedülálló: csupa olyan emberrel, akik odaadásukkal tanítanak minket, hogy jobb emberekké váljunk. Ez az egyedülálló közösség most is bebizonyította, hogy egy emberként mozdulnak meg egy fontos ügyért.

Hiszünk abban, hogy ott vagyunk egymásnak, a legnehezebb pillanatokban is. Fogjuk egymás kezét, akár a táborban, akár a nagyvilágban bárhol, hogy biztonságban legyünk. Dani, bárhol is vagy, mi ott vagyunk veled. Te is itt leszel velünk mindig" - írták Daniról, aki korábban a Bátor Tábor önkéntese volt.