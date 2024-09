Rettenetesen néz ki Cara Delevingne 7 millió dolláros otthona fél évvel pusztító tűz után - FOTÓK

"Ma megszakadt a szívem…"

A színésznő a tragédia idején Instagram-sztoriban írt a megpróbáltatásairól, aggódott, hogy macskái is a tűzbe vesztek. "Ma megszakadt a szívem…" - tette közzé. "Nem tudom elhinni. Az élet egy szempillantás alatt megváltozhat. Úgyhogy becsüld meg, amid van" - folytatta, majd később ugyanitt közzé tette, a macskák élnek és köszönetet mondott a tűzoltóknak. Hogy mi okozhatta a tüzet, máig sem tudni, valószínűleg az egyik elektromos vezeték sérülése.

Sokáig küzdött a függőséggel

A színésznő hosszú évekig az alkohol rabságában volt. Cara Delevingne egy fotósorozat nyilvánosságra kerülése után döntött út, hogy nem iszik többet. A színésznő a képekenteljesen szétcsúszva, cipő nélkül volt látható, amint az egyik reptéren nyilvánvalóan részegen viselkedett. A képek a paparazziknak köszönhetően eljutottak a modellhez, aki kis híján sokkot kapott a látványtól. Más lehet kiakadt volna a lesifotósokra, Cara azonban azóta is hálás nekik, hogy szembesítették, bajban van. "Nem volt könnyű abbahagyni az ivást, de amikor sóvárogtam is biztos voltam abban, megérte. Egyszerűen nem tudom, mi kellene ahhoz, hogy feladjam" - vélekedik a színésznő, aki 2023-ban 12 lépéses programban vett részt most pedig azt tervezi, eltávolíttatja tetoválásait, amelyek a régi életére emlékeztetik. Cara azt is megemlítette, ha nem dönt a józan élet mellett, akkor amikor leégett milliárdokat érő Los Angeles-i otthona biztos szerhez nyúlt volna.