Cara Delevingne hálás a paparazziknak élete legocsmányabb részeg fotóiért

Cara Delevingne-ről még 2022 őszén jelentek meg olyan a fotók, melyeken teljesen szétcsúszva, cipő nélkül volt látható, amint az egyik reptéren nyilvánvalóan részegen viselkedett. A képek a paparazziknak köszönhetően eljutottak a modellhez, aki kis híján sokkot kapott a látványtól, Cara Delevingne a Sunday Timesnak adott interjút a minap, amelyben beszélt sok évig tartó függőségéről és azt is felidézte, hogy először 8 évesen rúgott be nagynénje esküvőjén. Delevingne, aki 2022 vége óta józan, pontosan azóta, amikor a fent említett Burning Man fesztivál utáni fotóival szembesült. Más lehet kiakadt volna a lesifotósokra, Cara azonban azóta is hálás nekik, hogy szembesítették, bajban van.

Cara Delevingne már 8 évesen berúgott

Forrás: Getty Images

Cara Delevingne józanul is bulizik

"Régebben azt hittem, hogy a drogok és az alkohol segítenek megbirkózni a traumáimmal. De valójában nem így volt, inkább lehangoltá tettek. Azóta visszakaptam az erőmet, és örülök, hogy a szerek helyett én irányítom az életemet" - jelentette ki és hozzátette, attól függetlenül, hogy ő már nem iszik, szívesen bulizik, és nem zavarja, ha mások alkoholt fogyasztanak a társaságában. Delevingne a múlt hónapban teljesen józanon vett részt az angliai Glastonbury Fesztiválon. "Büdös volt, fájt a lábam, és nem maradtam fenn olyan sokáig, mint amikor még ittam, de így is szórakoztató volt. Soha nem akarok többet részegen bulizni" - nyilatkozta.