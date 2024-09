Riasztást adtak ki: szélvihar és jégeső várható - ezek az érintett megyék

Figyelmeztető előrejelzést adott a meteorológiai szolgálat Magyarország területére 2024.09.28. szombat éjfélig zivatar és nagy mennyiségű eső, akár jégeső miatt.

Nyugaton jégeső is lehetséges

Forrás: Shutterstock

Szélvihar és jégeső

Az eső, zápor mellett reggelig a délnyugati, nyugati tájakon, majd napközben egyre inkább a délkeleti, keleti, határhoz közel eső területeken zivatar és jégeső is előfordulhat.

Az erősebb cellákhoz átmeneti viharos széllökés (~60-70 km/h), lokális intenzív csapadék és kisebb szemű jég társulhat.

Éjfélig a lehulló csapadék mennyisége a déli és keleti országrészben (kiemelten a Pécs-Sátoraljaújhely tengely tágabb környezetében) 20 mm fölött alakulhat, lokálisan azonban 30 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat. A csapadékhullás vasárnapra virradó éjszaka is folytatódik - írja a HungaroMet.

Vasárnap a nap első felében a középső és a keleti felében még előfordulhat eső, zápor; majd mindenhol csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Az északi szél nagy területen marad erős. 16-17 fok lesz mindössze - olvasható a Köpönyegen.

Hétfőn változóan felhős időre van kilátás, időnként napsütéssel. Csapadékra kicsi az esély. Az északi, északkeleti szél sok helyen megerősödik, délután pedig a nyugati régiókban délire vált az áramlás. Délután 14-19 fok valószínű.

Napos időre számíthatunk kedden, de a nap második felétől nyugat-északnyugat felől fokozatosan növekedhet a felhőzet. Csapadékra továbbra is csekély az esély. A déli és délkeleti szél helyenként megélénkülhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 9 fok között alakul, de néhol akár 1-2 fokig is lehűlhet (tehát akár talajmenti fagy is lehet már). A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.

Szerdán változóan felhős idő várható, délelőtt több napsütésre lehet számítani. Délután nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, különösen a Dunántúlon. Csapadék csak elszórtan, kisebb záporok formájában fordulhat elő, elsősorban a nyugati országrészben. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. A maximum-hőmérséklet 15-20 fok között alakul.