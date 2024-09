Őszi dekorációk, amikkel igazán hangulatossá varázsolhatod a teraszod

Legyen szó akár kisebb erkélyről, egyszerű társasházi balkonról vagy egy kertes ház teraszáról, az őszi dekorációk segítségével a hideg hónapok beköszöntével is maximálisan kihasználhatjuk, és igazán hangulatossá tehetjük ezeket a stílusos kültéri helyszíneket. Ha elég kreatívak vagyunk és szeretünk dekorálni, az idei évszakváltást imádni fogjuk! Jöhetnek a különleges formájú termések, tobozok és az ezer színben pompázó falevelek – az őszi természet kincseiben csodálatos dekorációs lehetőségek rejlenek.

Őszi dekorációk, amelyek még otthonosabbá teszik otthonunkat

Kár lenne ősszel lemondanod a teraszod, balkonod kínálta nyugalomról. Néhány apró, ám annál látványosabb trükkel ebben az évszakban is a nyugalom szigetévé változtathatod, egy nagy csésze teával, és néhány finom ropogtatni valóval.

Őszi dekorációk, mesés kopogtatók

Gyűjtsünk izgalmas formájú és színű faleveleket a kicsikkel. Egy vastagabb kartonlapból kivágott körre felragasztva el is készíthetjük az egyik legegyszerűbb őszi lakásdíszünket, egy szép kopogtatót. De használhatunk szőlő venyigét (azaz szőlőágat) koszorúfonáshoz. Már önmagában is nagyon dekoratív, de tovább díszíthetjük csipkebogyó ágakkal, somvesszővel, esetleg tiszafával és fenyővel is.

Fagytűrő szépségek az ősz jegyében

Akadnak olyan növények, amelyeket az őszi időszakban most kell elültetni, másokat pedig a kemény fagyok beálltával kell eltenni a megfelelő teleltetőhelyre. Szerencsére azonban szép számmal akadnak olyan télen virágzó növények, amelyek jól viselik a hideget, ezért a szürke hónapokban élettel töltik meg a balkont, és szinte bármelyik virágüzletben beszerezhetjük őket: ilyen a csarab, erika, varjúháj és a díszkáposzta.

Az őszi dekorációk leglátványosabb színfoltja a csarab

Tipp: A legpompásabb télálló évelők ősszel is színpompás látványt nyújtanak otthonod számára. Ráadásul ezek a virágzó évelők nagyon jól mutatnak díszfűvel, árnyliliommal, vagy tűzgyöngyvirággal.

Ellenállhatatlan textúrák, puha díszpárnák

Akár megvesszük, akár mi magunk készítjük el őket, az őszi mintás díszpárnákkal, huzatokkal egyszerűen nem lőhetünk mellé. A sötétebb tónusú, nyugtató színű párnák és meleg takarók egy csapásra átalakítják még a legszürkébb teraszt is. Puhasággal, kényelemmel és kellemes melegséggel töltik fel otthonunk minden zugát, ami pozitív hatással lesz ránk az őszi időszakban.