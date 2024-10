Nagy siker A nemzet lánya - A nő, akinek szerelmi élete lázban tartotta a közvéleményt

A hatrészes minisorozatot szeptember 29-én mutatták be Csehországban és Szlovákiában, a magyar közönség számára a Direct One kínálatában látható szeptember 30-ától. A Direct One TV szolgáltató műsorkínálatban elsősorban CANAL+ gyártású prémium televíziós tartalmak, valamint a TV szolgáltató francia médiacsoport által gyártott sorozatok, köztük exkluzív tartalmak és országos premierek érhetők el. A minisorozat teljesen új, innovatív stílust teremt, amely Martin Douba operatőrnek és Győri Márk magyar operatőrnek köszönhetően kiemeli a kortárs minőségi televíziós sorozatgyártás trendjeit.