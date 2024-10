Jobban teszed, ha nem keresel rá Adele nevére az interneten: veszélyesebb, mint gondolnád

Adele az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb énekesnője, aki olyan slágerekkel került a csúcsra, mint az Easy on Me és a Someone Like You. Most azonban egy kétes elismeréssel is gazdagodott, mivel ő lett a legveszélyesebb híresség, akire az interneten keresni lehet.

Jobban teszed, ha nem keresel rá Adele nevére az interneten

A McAfee kiberbiztonsági cég szerint Adele nevére történő keresés több olyan weboldalhoz vezet, amelyek kártékony programokat és átveréseket tartalmaznak, mint bármely más előadó neve. Ám nemcsak Adele neve veszélyes, amikor online keresésekről van szó. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Gordon Ramsay, David Attenborough vagy Taylor Swift nevére keresve is kellemetlenségekbe ütközhetünk. A kiberbiztonsági szakemberek szerint a legnagyobb hírességek nevét használják a csalók, hogy becserkésszék a gyanútlan felhasználókat és megszerezzék személyes adataikat.

Ha egyes hírességekre keresünk, az gyakran olyan weboldalakhoz vezet, amelyek azzal trükköznek, hogy rávegyenek minket személyes adataink megadására vagy kártékony szoftver letöltésére. A kutatók megvizsgálták, hány kockázatos link jelenik meg bizonyos sztárok nevére történő kereséskor, hogy létrehozzanak egy „kockázati pontszámot” minden hírességhez. Adele neve, aki Las Vegas-i és müncheni fellépései óta különösen népszerű lett, vezeti a listát.

A McAfee kutatói figyelmeztetnek, hogy a hackerek hamis tartalmakat és weboldalakat hoztak létre, amelyek túl szépnek tűnő koncertjegyeket kínálnak. Vonny Gamot, a McAfee európai, közel-keleti és afrikai régióért felelős vezetője elmondta:

„Könnyű bedőlni a kártékony linkeknek, amelyeket kattintásvadász tartalmak, például ingyenes jegyek vagy letöltések kínálnak, különösen, ha egy híresség képével népszerűsítik őket.”

Tovább rontja a helyzetet, hogy a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az AI-nak köszönhetően ugrásszerűen megnőtt a hírességek deepfake videóival történő átverések száma.

Gamot hozzátette: