Hisztéria a TikTokon: nagyon közeli videó került fel az állítólagos Bigfootról

1,2 millióan nézték meg azt a videót a TikTokon, amelyen a készítője szerint a Bigfoot szerepel. A nagyláb rejtélye a mai napig sokakat foglalkoztat. Többen látni vélték, voltak, akik a neki tulajdonított nyomokról felvételt is készítettek.

A Bigfoot rejtélye régóta foglalkoztatja az embereket

Forrás: Pinterest

Bigfoot vagy átverés? A kommentelők összecsaptak

A TikTok-felhasználók kiborultak az alábbi videón, amelyen egy alak látható, aki egy fa alatt ül az erdőben, közel a kamerához. A szőrzete hasonló az orángutánéhoz, a testtartása pedig olyan, mint az embereké. Vannak, akik úgy vélik, a nagylábat sikerült lencsevégre kapni, de még többen szkeptikusak és azt állítják, vagy Photoshop műve a lény vagy pedig egy majmot látnak, esetleg embert jelmezben, ami meg is vásárolható. De olyan hozzászólás is született, hogy az őrült világunkban még az is elképzelhető, hogy Bigfoot létezik és ő üldögél a videón.

A rajongók szerint a valaha készült legjobb videó és legerősebb bizonyíték a létezésére az, amit Josh Highcliff még 2013-ban készített.