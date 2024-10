Ezért tegyél érmét a fagyasztóba!

Te magad is csodálkoznál, ha párod vagy szüleid fagyasztóját kinyitva egy pohár jeget találnál, aminek a tetején egy 200 forintos érme van, nem igaz? A közösségi médiában terjed a legújabb trend, amit azért találtak ki az emberek, hogy ellenőrizzék, hogy volt-e áramszünet a távollétük során, ami befolyásolhatja a fagyasztóban lévő ételek minőségét.

Egy pohár jégre helyezett érme a fagyasztó megfelelő működéséről árulkodik.

Forrás: Shutterstock

A fagyasztóba helyezett érme az ételek minőségéről árulkodik

A fagyasztóba helyezett ételek tovább megtartják minőségüket, ám ezt akadályozhatja, ha elromlik a mélyhűtő, vagy épp egy áramszünet miatt kikapcsol. Amikor az ételek felolvadnak, szinte biztos, hogy azonnal romlásnak is indulnak, így igazából egy jelentős áramkimaradás után mindent ki is dobhatsz.

Honnan tudod viszont, hogy történt-e ilyen, ha nem voltál otthon? Akár 8 óra is elég ahhoz, hogy a fagyasztóban lévő ételek egy pár óráig tartó áramszünet miatt felolvadjanak, majd újra visszafagyjanak, és romlásnak induljanak. A félig romlott étellel is veszélyezteted az egészéged, így ezzel az egyszerű pohár és érme trükkel ellenőrizheted fagyasztód állapotát, ezáltal az ételek minőségéről is kapsz információt.

Hogyan készítsd el?

Tegyél egy pohár vizet a mélyhűtőbe, majd amikor teljesen lefagyott, helyezd a tetejére az érmét. Amikor dolgozni mész, vagy akár hosszabb időre elutazol, hazaértedkor tudni fogod, hogy a fagyasztód végig áram alatt volt-e. Amennyiben a fagyasztó kikapcsolt, a víz valószínűleg hamarabb fog megolvadni, mint bármi más a fagyasztódban, a pohár jég tetején lévő érme pedig a pohár aljára kerül.

Ha hazatértedkor az érme a pohár alján van, akkor jobb, ha semmilyen ételt nem eszel meg a fagyasztódból. Általában azt javasolják, hogy ha az érme csak egy kicsit süllyedt, akkor a fagyasztó nem sokáig volt kikapcsolva, és a benne lévő élelmiszer biztonságosan fogyasztható.

Nem teljesen megbízható módszer

Ugyan az interneten már sokan írtak a módszerről, nem a legmegbízhatóbb, ugyanis az olvadó jég lebeg, ráadásul elképzelhető, hogy az érme alatti rész olvad el utoljára, így az érme nem feltétlenül mozdul el, mielőtt újra megfagy, így semmit nem fog neked elárulni arról, hogy volt-e áramszünet vagy sem.