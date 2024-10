Spanyol utazás: ebben a csodás, mégis elfeledett városban még októberben is 27 fok van

5. Palacio de Viana – Csodálatos palota és kert, amely a régi andalúziai életstílusba nyújt bepillantást. Az évek során Córdoba egyik legnépszerűbb kulturális terévé vált.

Melyik évszak a legjobb Andalúzia meglátogatására?

Andalúzia felfedezése során fontos megtervezni, hogy melyik évszakban látogassunk el is. Córdoba időjárása szélsőséges lehet: nyáron a hőmérséklet akár 40 °C fölé is emelkedhet, ami nehézzé teheti a városnézést. Az őszi időszak azonban tökéletes egy spanyolországi nyaralás alkalmával, különösen októberben, amikor a hőmérséklet 27 °C körül mozog, és még napozni is lehet. A spanyol tél is kellemesen enyhe, 10-16 °C között mozog a hőmérséklet, így a hidegebb hónapokban is ideális választás lehet Córdoba egy városnézéshez vagy andalúziai kiránduláshoz.

A zsidó negyed szűk utcái

Hogyan juthatunk el Córdobába?

Budapestről Córdoba a legkényelmesebben Sevilla vagy Malaga repülőterein keresztül érhető el. Közvetlen járatok Budapestről Malagába és Sevillába is indulnak, az utazási idő mindkét városba körülbelül három óra. Malagából vonattal körülbelül 50 perc alatt elérhető Córdoba, autóval pedig 1 óra 45 perc alatt. Sevilla és Córdoba között is rendelkezésre állnak közvetlen vonatok, amelyek 45 perc alatt teszik meg az utat.

Hol szálljunk meg?

Córdoba számos szálláslehetőséget kínál, amelyek közül néhány a történelmi belváros közvetlen közelében található. A spanyol utazási tippek között érdemes kiemelni a következő szállodákat, amelyek kényelmes elhelyezkedésükkel és szolgáltatásaikkal ideálisak egy spanyolországi nyaraláshoz: