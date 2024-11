Ha spórolnál a fűtésen, akkor sem lehet kevesebb egy bizonyos hőfoknál

Amellett, hogy tartósan hidegben lenni rendkívül kellemetlen érzés, stresszesek lehetünk tőle, rosszabbul alszunk, de az egészségünkre is igazán veszélyes is lehet. Különösen csecsemők, kisgyermekek, idős és beteg emberek számára lehet kockázatos, fertőzések, légzőszervi megbetegedések, a meglévő egészségi problémák súlyosbodását, a vérnyomás emelkedését, és stroke-ot vagy szívrohamot is okozhat. Nem mindegy, hogy spórolunk a fűtésen, a szobahőmérséklet ugyanis nem csökkenhet tartósan 19 Celsius-fok alá.

Spórolás a fűtésen: nem mindegy, mennyire tekerjük le a radiátort

Forrás: Shutterstock

Ha nincs fűtés, jön a penész

Ha a lakás hőmérséklete 16 fok alá süllyed, a penészesedésre is nagyobb az esély, mert a hideg levegő rosszabbul veszi fel a nedvességet. A penész kialakulása egészségügyi kockázatot jelent, ráadásul ha azért alakul ki, mert nem kapcsoljuk be a fűtést, akkor bérelt lakás esetén károkozással is vádolhatnak. Ha túl alacsony a hőmérséklet, a falakban a csövek is elfagyhatnak.

A megoldás az, ha okosan fűtünk

Ha nem fűtünk, az nem megoldás, több kárt okozunk, mint amennyit megspórolunk. Valóban fontos, hogy melegen öltözzünk otthon is, de az is fontos, hogy okosabban fűtsünk. Egészen apró dolgok is elegendőek ahhoz, hogy jobban és hosszabb ideig tartsák a falak a meleget:

1. Csukjuk be a szobaajtókat.

2. Tisztítsuk meg a radiátorokat a szezon előtt, és hagyjuk őket szabadon, ne állítsunk eléjük asztalt, vagy más bútorokat.

3. Szellőztessünk rendszeresen, de rövid ideig és erőteljesen. A friss levegő jobban elnyeli a hőt.

4. Kihasználhatunk más hőforrásokat is, érdemes például nyitva hagyni a sütőajtót, miközben hűl.