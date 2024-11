Ez a híres divattervező vagy a horoszkópod szerint

Ikrek - Alber Elbaz

Forrás: Getty Images

Személyiségjegyek: eredeti, szellemes, okos, mókás

Alber Elbaz saját stílusába is igyekezett egy kis fantáziát és humort vinni. Tervezőként a Saint Laurent és a Lanvin divatházaknál tevékenykedett, ruhái legendásak, stílusa nemcsak eredeti, hanem kreatív és még egy kicsit játékos is. Pont mint az Ikrek.

Oroszlán – Jeremy Scott

Forrás: Getty Images

Személyiségjegyek: játékos, szórakoztató, drámai, humoros

Jeremy Scott csipszeket, csokikat, cukorkákat , parfümöket és tisztítószereket is rakott már a ruháira. Tervezett már Barbi, de gyorsétteremlánc inspirálta kollekciókat is. Vad személyiségének és humorának köszönheti sikeres tervezői karrierjét a Moschinonál. Játékosságát saját stílusába is szereti beépíteni.

Mérleg - Ralph Lauren

Forrás: Getty Images

Személyiségjegyek: kiegyensúlyozott, kecses, kifinomult, elegáns

A megfontolt, kifinomult eleganciát megtestesítő Ralph Lauren az amerikai divat megteremtője. Az alapdarabok megtervezéséről és egyedülálló minőségről híres tervező a személyiségjegyeit építette be márkájába.

Halak - Alexander McQueen

Forrás: Getty Images

Személyiségjegyek: fantáziadús, álmodozó, művészi

Az álmodozó személyiségéről híres Halak divattervezője az álmokat megvalósító Alexander McQueen, aki néha csupa örömöt, néha pedig mély depressziót mutatott be a kifutókon. Egyik kollekciója sem volt átlagos, mind kiemelkedő alkotásokkal teli, fantáziadús ruhadarabokról szólt, amelyek híressé tették az érzékeny tervezőt.

Nyilas - Thierry Mugler

Forrás: Getty Images

Személyiségjegyek: nyers, optimista, kalandvágyó, humoros

A francia divattervező az 1970-es évekbe kezdte el megtervezni építészeti, avant-garde és hiperfeminin alkotásait. A kalandvágy, a humor és a nyer valóság a Mugler divatház minden elemének része volt. A Mugler ruhák vadak, modernek és minden részletükben innovatívak.

Skorpió - Roberto Cavalli

Forrás: Getty Images/

Személyiségjegyek: sötét, titokzatos, szexuális, intenzív

A titokzatos Skorpió személyiségjegyekkel megáldott Roberto Cavalli minden ruhájának része volt az állatminta, és a szexi, nőies szabásvonalak. A Cavalli ruhák hatással van a környezetükre, ha pedig egy igazi Skorpió nő viseli őket, akkor garantáltan intenzív lesz a légkör a helyszínen.