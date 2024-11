2. Telepítsd a telefonodra az applikációt. A legtöbb intim kütyühöz egy speciális applikáció tartozik, ahol követheted a gyakorlatokat.

3. Lassan és óvatosan helyezd be. A beillesztés során lazíts, és ne siesd el a folyamatot.

4. Indítsd el az appot a telefonodon.

5. Ne eddz túl sokat. A medencefenék izmait is túl lehet terhelni. Kezdd fokozatosan, és kövesd az applikációban lévő edzéstervet!

Forrás: Shutterstock

Honnan tudod, hogy szükséged van edzésre?

Sokan azt hiszik, hogy csak a szülés után vagy a menopauza idején fontos foglalkozni a medencefenék izmaival. Pedig nem árt már fiatalon elkezdeni, hiszen az ülőmunka, a stressz vagy akár a rossz testtartás is gyengítheti ezeket az izmokat. Érdemes odafigyelni a következő jelekre, amelyek azt mutatják, hogy itt az ideje elkezdeni az edzést.

• Inkontinencia – Ha tüsszentesz, köhögsz vagy nevetsz, és akaratlanul is vizeletcsepegést tapasztalsz.

• Szülés utáni állapotok – Nehezebb visszanyerni a korábbi intim komfortérzetet, vagy úgy érzed, hogy „nincs minden a helyén.”

• Gyakori hátfájás – Mivel a medencefenék izmok támogatják a gerinc alsó részét, a gyengülésük hátfájást is okozhat.

• Csökkent szexuális érzékenység – Bár nem szívesen beszélünk róla, a gyenge medencefenék izomzat hatással lehet a szexuális élet minőségére is.

Ha bármelyik tünetet tapasztalod, érdemes belevágnod egy medencefenék-tréningbe – és az intim kütyük ebben hatalmas segítséget nyújthatnak.

Hogyan válassz?

A megfelelő intim kütyü kiválasztása nem mindig egyszerű. Számos tényezőt kell figyelembe venni, de az egyik legfontosabb, hogy mindig prémium minőségű, orvosi szilikonból készült eszközöket válassz, hogy elkerüld az allergiás reakciókat és az irritációt.

Mielőtt beruháznál egy profi edzőeszközre, érdemes a következő gyakorlatokat kipróbálnod. (Ez egyébként a férfiaknak is jót tesz.)

• Húzd össze a medencefenék izmaidat, mintha megpróbálnád megakadályozni a vizeletet. Tartsd 5 másodpercig, majd lazítsd el. Ismételd meg 10-15 alkalommal.

• Húzd össze az izmaidat lassan, és tartsd 10 másodpercig. Lassan engedd el, majd ismételd meg 5 alkalommal.

• Gyors összehúzások és elengedések, amelyek felkészítik az izmaidat az erősebb összehúzódásokra.