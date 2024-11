Hóvihar, fagy és orkánerejű szél: ítéletidő tombol Nyugat-Európában

Ausztriában, Németországban és Svájcban is fagy: egyes helyeken hóvihar tombolt, orkánerejű széllel. Nyugat-Európában ítéletidőre ébredtek október 20-án, szerdán.

Ítéletidő Nyugat-Európában: fagy és hóvihar tombol

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Nyugat-Európában fagy és hóvihar tombol, és noha a téli időjárás megjelenésének és az első hónak természetesen egyesek örülnek, mások - főleg az autósok - inkább bosszankodnak miatta.

Svájc középső részén hózáporok söpörtek végig, igaz ítéletidő tombolt: a Pilatus-hegyen akár 110 kilométer/órás szelet is mértek. A hegycsúcsokon ott már szeptemberben is megjenet a hó, de most először volt havazás az alacsonyabb területeken, a következő napokra ráadásul további havazásokat jósolnak.

Ausztria Tirol tartományának egyes részein is éreztette hatását a havazás: Fernpasson a 3,5 tonna feletti járműveknek már kötelező volt a hólánc, az Arlberg-hágón viszont már a személygépkocsiknak is az „alkalomhoz illően" kellett felhajtaniuk az utakra.

Németország sem úszta meg a havazást, ahogy azt a hivatalos szervek be is jelentették: hidegre, záporokra, havas esőre, zivatarokra és kiterjedt fagyra, jegesedésre kell számítani azon a területen. Az Alpokban estig akár 10 cm, míg az Allgäui-Alpokban helyenként akár 30 cm friss hó is lehet az eredménye a szállingózásnak - írja a Köpönyeg.

A Nyugati-Alpok magasabban fekvő területein is havazik, ahogy Skócia északi részén és Észak-Írországban, Wales középső és déli részén is, több helyen a rossz idő miatt iskolákat is zártak be. A hóesés sokfelé okozott fennakadást a közlekedésben, de balesetekről egyelőre nem számoltak be.

Pénteken Magyarországon is eshet a hó

A sarkvidéki eredetű hideg légtömeg hazánkat is eléri, ami péntekre generálhat csapadékot. Délen és nyugaton inkább eső, északkeleten pedig havazás.