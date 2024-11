Hatalmas havazás: az év, amikor 60 centiméteres hó borította az országot

Múlt hétvégén Dunaújváros lakói havazásra ébredhettek, bár ez még nem igazi hóesés volt, mindössze az úgynevezett ipari havazásnak köszönhetően alakult ki néhány centiméteres hóréteg. Ezzel szemben 1993 novemberében az ország jelentős részét ilyenkor már vastag hótakaró borította.

1993-ban félméteres hó esett Magyarországon

Forrás: Shutterstock/amine chakour

1993-ban rengeteg hó esett, és helyenként akár 60 centiméteres hótakaró is kialakult

Most még csak várjuk, hogy mikor érkezik meg hazánkba az igazi havazás. Ám pár évtizede ezekben a napokban bizony az emberek nem győzték ellapátolni a rengeteg havat. 1993. november 12-én ugyanis olyan havazás kezdődött, ami 8 napig tartott és nem is olvadt el egyhamar, hiszen 12 napig borította összefüggő hótakaró a földeket. A folyamatos hóesés következtében az ország jelentős részén néhány nap alatt 20–40 cm-es hótakaró is kialakult. Ennyi hó már képes megbénítani az országot, hiszen az utak járhatatlanná válnak, akadozik a tömegközlekedés és nehéz eljutni dolgozni vagy az iskolába. A havazás második hulláma november 20-22-én volt, ennek hatására pedig november végére a hóréteg a Dunántúlon helyenként 50-60 cm-re is megvastagodott. 1993. decemberében ugyan csak 4-7 napon havazott, elsősorban az ország nyugati részén, de így is további 12-21 napon volt összefüggő hótakaró. A szomszédos országokban a hójelentések alapján már beköszöntött a tél, hiszen havazott Ausztriában, Szlovákiában, Romániában és Szlovéniában is. Magyarországon még úgy látszik várnunk kell rá, hogy a szürke táj fehérbe boruljon, de az, hogy mennyi hó fog esni, még bizonytalan. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tartós havazás egyre ritkább jelenség, ezért is volt csoda, hogy tavaly, 2023. decemberi 23-án hatalmas pelyhekben hullott a hó.

