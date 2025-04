10 egyértelmű jel, hogy valaki titokban szexuálisan vonzódik hozzád

Nem egyszerű észrevenni, ha valaki szexuálisan vonzódik hozzánk — szinte magunknak is nehezen fogalmazzuk meg, hogy pontosan miért is kelt bennünk bizsergést az a fél, aki vágyat ébresztett bennünk. A vonzalom jelei azonban annál inkább egyértelműek és könnyen leleplezhetőek. Néhány apró jel, szinte tűpontosan elárulja, hogyha valaki szexuálisan vonzódik hozzád. Sajnálatos módon a mai világban nem egyszerű rátalálni a megfelelő társra, és ezt megnehezíti az a korlát is, hogy sokan rendkívül bizonytalanok abban, hogyan is mutassák ki a vonzalmukat , a jeleket, amikből pontosan tudni fogja a kiszemelt, hogy közelebb szeretne kerülni hozzá.

Nehezen olvasol a jelekből, ezért észre sem veszed, hogy szexuálisan vonzódik hozzád

Forrás: Shutterstock

Ha szexuálisan vonzódik hozzád így tesz:

A jó hír az, hogy ugyan változnak az idők, de az emberekbe kódolt szexuális vonzalom megnyilvánulásain nem fog az idő. Univerzálisak a legtöbb kultúrában is. Olyan jeleket gyűjtöttünk össze, amiből megtudhatod, hogy bizony nem véletlenül rázott meg a keze, amikor hozzád ért, hanem mert szikrázik köztetek a levegő. És vajon az az érintés is csak a véletlen műve volt? Most mindent megtudhatsz!

1. Egyedül akar lenni veled

Ha valaki szexuálisan vonzódik hozzád, mindent felbolygat, azért hogy kettesben legyen veled és több időt töltsön a társaságodban.

Ez megnyilvánulhat abban, ha mondjuk segítséget kér tőled valamiben, hiába vannak nálad sokkal rátermettebbek is a környezetetekben, neki tőled kell, vagy ha az ebédszünetet mindig veled egyszerre időzíti, ha egy helyen dolgoztok, vagy éppen láthatóan ideges lesz, ha egy harmadik fél is beszáll a beszélgetésbe, az edzőteremben mindig ugyanaz a súly kell neki is, mint neked. Valószínű, hogy tetszel neki.

2. Megérint

Ha elérte, hogy gyakran legyen a közeledben, — igyekszik, ha csak futólag is, megérinteni. Egymás mellet ülve összeérő térdek, simítás egy tárgy átvételekor. Ha gyakran tapasztalsz ilyet egy férfitől, nagy valószínűséggel a vonzódás jeleit olvasod.

3. Mélyen a szemedbe néz

A szem a lélek tükre – amikor mélyen valaki szemébe nézünk rengeteg mindent mondunk neki, vagy éppen ő is ugyanilyen sok mindent ki tud olvasni belőle. Ha folyamatosan keresi veled a szemkontaktust és nem kapja el a tekintetét, amikor ránézel és szinte mesél a szemivel, vagy simogat vele, ismét csak vonzódik.