Katalin hercegné visszatérése: megható, mit tervez a szeretet ünnepére

A negyedik Together at Christmas (Együtt karácsonykor) eseményt december 6-án, pénteken tartják a londoni Westminster-apátságban – jelentette be a Kensington-palota. A közzétett közlemény szerint Katalin hercegné különösen fontosnak tartotta, hogy az idei karácsonyi énekkoncert témája a rászorulók támogatását ünnepelje, kiemelve a szeretet és az empátia jelentőségét.

Katalin hercegné aktívan részt vesz a negyedik Together at Christmas esemény elöészületeiben.

Forrás: AFP

Katalin - aki szeptemberben fejezte be kemoterápiás kezelését - fokozatosan tér vissza nyilvános szerepléseihez és a közfeladatokhoz. A hercegné nemrég két jelentős eseményen is megjelent: részt vett az emlékezés napján (Festival Of Remembrance), illetve az emlékezés napján tartott istentiszteleten is. Most pedig kiderült, hogy a hercegné már a közelgő ünnepi összejövetel szervezésének előkészületein dolgozik.

Az idei ünnepség témája az összetartozás fontosságára hívja fel a figyelmet, különösen az élet legnehezebb időszakaiban.

Nyilatkozatában hozzátette: „Az esemény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az Egyesült Királyság különböző pontjairól érkező emberekre, akik szeretetet, kedvességet és empátiát tanúsítottak közösségük iránt. Idén Ő Királyi Fensége azt a sok embert szerette volna megünnepelni, akik támogatják a rászorulókat – olyan személyeket, akik inspiráltak, tanácsot adtak, vigaszt nyújtottak, és mindenekelőtt megmutatták, hogy a szeretet a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk.”