9 dolog, amit soha nem szabad a mosogatógépbe tenni a szakértők szerint

A mosogatógép elvégzi a piszkos edények mosogatását, így több időnk marad a pihenésre és nem kell a főzés után még a mosogatással is bajlódni. Ha pedig helyesen használjuk, a mosogatógép hatékonyabb, mint a kézi mosás, mivel segíthet kevesebb vizet pazarolni és így pénzt is spórolhatunk vele. Azonban el sem hinnéd, hogy az emberek, milyen meglepő dolgokat próbáltak már tisztává varázsolni a mosogatógépük segítségével. Néhány eset még a szakértőket is teljesen meglepte.

A mosogatógép nem minden tárgy mosására alkalmas.

Forrás: Shutterstock/Evgenyrychko

Mosogatógép: ezeket soha ne tedd bele!

Vannak olyan tárgyak, amelyeket a szakértők szerint soha nem szabad a mosogatógépbe tenni. "Számos dolog van, amit tényleg nem szabad a mosogatógépbe tenni" – mondja Larry Ciufo, a Consumer Reports mosogatógép-tesztelésért felelős vezetője. "A legrosszabbak azok, amelyek vagy magát a tárgyat, vagy magát a gépet károsíthatják, és ezt biztosan el akarjuk kerülni." Íme egy lista a legnagyobb mosogatógép bűnökről.

1. Fa vágódeszkák vagy más fából készült konyhai eszközök

Mindig kézzel mosd el a fa vágódeszkákat, kanalakat és bármely más fa eszközt, amit a konyhában használsz. A fa magas hőmérsékleten eldeformálódhat, és a víz hatására megdagadhat, vagy akár el is repedhet.

Az apró, vagy éppen nagyobb repedések ideális környezetet biztosítanak a baktériumoknak.

2. Tapadásmentes és öntöttvas serpenyők

"Ha a tapadásmentes serpenyőid nincsenek kifejezetten mosogatógépben moshatóként jelölve, akkor kézzel kell mosnod őket" – figyelmeztet Ciufo. A mosogatógépbe téve előbb-utóbb le fog kopni a tapadásmentes bevonat, és így hamarabb kell majd kicserélni őket, mint ahogy azt szükséges lenne.

Az öntöttvas serpenyők és grillezők szinte elpusztíthatatlanok, kivéve, ha a mosogatógépbe rakjuk őket.

A mosogatógép pillanatok alatt tönkreteheti bármelyik öntöttvas serpenyőt. Érdemes tehát őket is kézzel elmosni, mert így akár generációkon át használhatóak maradhatnak.

3. Kristály

Ha vannak kristálypoharaid, táljaid vagy egyéb kristályból készült eszközeid, tartsd őket távol a mosogatógéptől, mivel a mosogatógépben használt tisztítószerek és sók károsíthatják a felületüket, és az üvegek korrózióját okozhatják.